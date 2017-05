ಅತ್ತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು 6 ಮೇಕೆ ಮಾರಿದ ಸೊಸೆ

ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 80 ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತೆಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 102! ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, 80 ವರ್ಷದ ಉದಾರಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ 6 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಈ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

80-year-old woman gifts a toilet to her 102-year-old mother-in-law by selling six goats in Kanpur's Anantapur (Uttar Pradesh) pic.twitter.com/wSEgsAKAqu

Story first published: Monday, May 15, 2017, 14:29 [IST]

English summary

In an act of kindness which set example for rural households, an 80-year-old woman gifted a toilet to her 102-year-old mother-in-law by selling six goats in Kanpur, Uttar Pradesh.