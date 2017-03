ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು

ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾದಾಗ ಯಂತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಆದ ತೊಂದರೆ.

English summary

An 8-minute power cut at a premier hospital in Puducherry ended in the loss of three lives. A man and two women were undergoing dialysis by the time when power cut took place.