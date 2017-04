ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ? ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ

X ದರ್ಜೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, Y ದರ್ಜೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ. 16 ಹಾಗೂ Z ದರ್ಜೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 8:03 [IST]

English summary

The 7th Pay Commission had earlier proposed the rate of House Rent Allowance at 24 percent, 16 percent and 8 percent of the Basic Pay for Class X, Y and Z cities respectively.