ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ಆರ್ ಎ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೀಗೆ

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು..ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಬಹುದು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 16:17 [IST]

English summary

There are several modifications that have been made as per the 7th Pay Commission. Hence a calculator would be necessary to help people calculate what HRA they could expect. The calculator put out by the 7th Pay Commission News will give an expected value on the basis of the recommendations.