7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಮವಿಟ್ಟ ಜತಿನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಥೆಯೇನು

ಜತಿನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಎಂಬ ವಿನ್ಸಮ್ ವಜ್ರದ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆತ ಈಗ ಸೇಂಟ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ?

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:47 [IST]

English summary

After tightening the noose around beleaguered liquor baron Vijay Mallya, the Indian authorities have now turned their glare on Jatin Mehta, who is accused of defaulting on loans to the tune of Rs 7,000 crore.