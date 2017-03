ಅಪನದೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಶೇ. 7ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ಜಿಡಿಪಿ

ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದ ನಡುವೆಯೇ 2016-17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ದರ ಶೇಕಡಾ 7 ತಲುಪಿದೆ.

English summary

GDP estimates for third quarter of Financial Year 2016-17 has been pegged at 7% in quarter ending December 2016, while overall growth for the FY 2016-17 has been estimated at 7.1%.