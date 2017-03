ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ

English summary

An earthquake of 5.9 magnitude struck Andaman & Nicobar Islands at 8:21 am at a depth of 10 kilo meters. According to National Centre for Seismology the epicentre of the quake was in the Nicobar Islands region.