ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ನಡುವೆ 58 ಮನೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ

ಶಿಮ್ಲಾದ ತನ್ನು(tangnu) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 58ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ.

English summary

As many as 58 houses were gutted in a massive fire at Tangnu village in Rohroo area here, rendering around 216 persons homeless and over a dozen cattle dead, officials said today(January 15).