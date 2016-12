ನೋಟು ನಿಷೇಧ 50 ದಿನ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ

ನೋಟು ನಿಷೇಧ ನಂತರದ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆ ಏನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 8:39 [IST]

When you wake up on Friday , 51 days since the announcement on demonetisation was made and expect all will be normal. Banks have still been reporting a cash crunch especially where the Rs 500 and 100 notes are concerned.