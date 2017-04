ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿಗೆ 50,000 ರೂ. ದಂಡ!

ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕದ್ದು ನೋಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ರೂ. 50,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ!

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

He spied on his ex-wive's phone and for this he was fined Rs 50,000. The cyber adjudicator at West Bengal ordered the man to pay the fine for snooping into his estranged wife's mobile calls and messages.