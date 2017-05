ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ವಾಂಟೆಡ್ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರ ಸಾವು

ಶನಿವಾರ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಅಸುನೀಗಿದ್ದ. ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

English summary

In Kulgam militant attack toll rises to 5 as civilian succumbs to injuries. The Saturday attack had also left a policeman, three civilians and a wanted LeT militant dead in Mir Bazar area of the Jammu-Srinagar highway in Kulgam district.