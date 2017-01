ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಐವರು ಯೋಧರ ರಕ್ಷಣೆ

ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಮ ಕುಸಿತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆಯೆಂದ ಸೇನೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮ ಪಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹಿಮ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸೇನೆಯ ಮೂಲಗಳು.

English summary

Five Army personnel were rescued alive on Saturday after being trapped for several hours under snow in Macchil sector along the Line of Control in Kashmir Valley, officials said.