ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಡಿಸಲು ಹುಡುಗರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಸಿದ ದುಷ್ಟ

ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ನರಸಿಂಗಪಾಡಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಛಗ್ಗನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ; ತನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ದುರುಳ.

English summary

In a shocking incident, five boys were allegedly forced by a man to dip their hands in boiling oil to prove they had not stolen his son's mobile phone.