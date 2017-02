ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 47 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿತಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡ?

2013ರ ಕೇದರನಾಥ ಭೀಕರ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 47.19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

In a fresh controversy an RTI activist has said that Indian cricket team captain Virat Kohli was paid Rs 47.19 lakh from funds earmarked for victims of the deadly 2013 Kedarnath floods for appearing in the minute long promotional video for Uttarakhand Tourism.