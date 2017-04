ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದು 44 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಉರುಳಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 19:20 [IST]

English summary

In a major accident, 44 people were killed when a private bus rolled off the road and fell into Tons river in remote Nerwa area of Shimla district along the border of Sirmaur district in Himachal Pradesh.