400 ಮಂದಿ ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಾಲ್ವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಕೇರಳದ ಪಲ್ಲಿಪುರಂನ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ 400 ಯೋಧರು ಅಸ್ವಸ್ತರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಯೋಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

English summary

At least 400 CRPF jawans posted at the Pallipuram unit in the capital city suburbs were taken ill reportedly due to food poisoning on Saturday.