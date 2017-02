ದಾವೂದ್ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ನಾಲ್ವರು ಶೂಟರ್ ಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಜಾಮ್ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಾವೂದ್ ನ ಸಹೋದರ ಅನೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶೂಟರ್ ಗಳು.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 19:00 [IST]

English summary

Four Sharp Shooters belong to Underworld Don Dawood Ibrahim, are arrested in Rajkot, Gujarat. They came to Gujarat to kill a business man of Jamnagar and other 10 people said police.