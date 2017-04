ಸೋಮಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ

ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಯೋಗಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆಯಂತೆ.

English summary

Yogi Adityanath sleeps for four hours and officials in Uttar Pradesh are finding it hard to cope. On Wednesday and Thursday Yogi held two meetings to assess various departments and their working. The Wednesday meeting began at 6 pm and ended by 12.30 am. The Thursday meeting which began at 6 pm went on till 1 am.