ಗುಜರಾತ್ ನ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

#Earthquake of magnitude 4.0 on Richter scale shake parts of Gujarat's #Kutch district.

English summary

Earthquake of magnitude 4.0 on Richter scale shake parts of Gujarat's Kutch district on March 05 night.