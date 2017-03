ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, 33 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

ಬಸ್ತಾರ್ ಐಜಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಮುಂದೆ 33 ನಕ್ಸಲರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 29 ಪುರುಷರು 4 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

33 Naxals including 29 males and 4 females surrendered before Inspector general of polive Bastar, Chhattisgarh.