ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ 3 ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೋಪಿಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉಗ್ರರು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 9:08 [IST]

English summary

Three soldiers were killed and four were injured after terrorists attacked an army convoy in the early hours of the morning in south Kashmir's Shopian district. A woman has also died in the cross-fire, police said.