ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯೇನು?

ಬುಧವಾರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಂಥವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭೂ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Among 104 satellites those are launched by ISRO on Wednesday, only 3 satellites belong to India. These satellites are useful for cartographic applications, distributions of Water resources ect.