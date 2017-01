ಸಾಧ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 24 ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಕೋಟಿ ನಗದು

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಂತರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಧ್ವಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸುವ ಈಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

24 gold bars and more than crores of money in new 2,000 rupees notes have been recovered from Gujarat preacher Sadhwi’s Home.