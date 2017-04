ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಯುವತಿ ಬಂಧನ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ರಾಮಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 16:16 [IST]

English summary

21 year old girl has arrested by Ramapur, Kottayam police under POCSO (Prevention of Children against Sexual Offence act) act. She was illigaly staying in her 17 year old minor lover's home in Kottayam.