2005ರ ದೆಹಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ರೂವಾರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು

2005ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ; ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 67 ಜನರ ಸಾವು ಹಾಗೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ; 2007ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಮುುಖ ಆರೋಪಿ.

English summary

The Patiala house Court of Delhi has held Tariq Ahmed Dar guilty in 2005 Delhi Serial Bomb Blast and granted 10 years jail to him. But, it acquitted co-accused Mohammed Rafiq Shah and Mohammed Hussain Fazili from all charges.