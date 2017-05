ಆಗ್ರಾ: ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ

ಆಗ್ರಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ಮೇ 22: ಅಲಿಘರ್ ನ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

2000 Dalits from Aligarh have persecuted to convert to Islam religion by Hindu upper class people. The incident took place in Agra, Uttar Pradesh on May 21st, Sunday.