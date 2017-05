20 ವರ್ಷದ ನಂತರ 'ಸಿಬಿಐ' ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಖತರ್ನಾಕ್ ಖದೀಮ

ಮುಂಬೈ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕದಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾಕ್ಕೆ 3.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈತ ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಆತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

English summary

A 20 year old hunt finally came to an end. This man who fled India 20 years back after defrauding a bank to the tune of Rs 3.77 crore landed in Goa on a vacation when he was arrested. The man identified as Vinay Kadam landed in Goa with a new name Regan Rollin when he was picked up by the Central Bureau of Investigation.