ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭಾಗ್ಯ'

ಇಂದು ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ 20 ಲಕ್ಷ ಬಡ ಕುಟಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Internet would be made the right of the people and two million "poor families" will get free access to the web, Kerala Finance Minister Thomas Issac said while presenting the budget for 2017-18 in the state assembly on Friday.