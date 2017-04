ಕಾಶ್ಮೀರ ಮರು ಮತದಾನ ಶೇ. 2 ! ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಳಪೆ

ಏ. 16ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡಸಲೇಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಏ. 13ರಂದು ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Only 2 per cent voters turned up to vote again at Srinagar parliamentary seat, the lowest in the history of Jammu and Kashmir and way below the 7 per cent of Sunday (13th April, 2017).