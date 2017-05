ಐ.ಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹೆಡ್‌ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ

ಹೆಡ್‌ ಹಂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಐ.ಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರವೊಂದು ಕಾದಿದೆ. ಹಾಗೂ 35ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

Executive search firm Head Hunters India today said the job cuts in IT sector will be between 1.75 lakh and 2 lakh annually for next three years due to under-preparedness in adapting to newer technologies.