ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಡಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, 4 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಡಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಂಡುಕೋರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

English summary

2 army personnel injured during encounter between security forces and terrorists in Bandipora, Jammu and Kashmir. Operation is underway.