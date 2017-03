ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಗದ್ದಲವೆಬ್ಬಿಸಿದ 19 ವಿಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರು ಸಂಸ್ಪೆಂಡ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ 10 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ 9 ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

10 legislators of the Congress and 9 MLAs from the Nationalist Congress Party were suspended on Wednesday morning by the Maharashtra assembly speaker. Haribhau Bagde suspended 19 lawmakers from the INC and NCP till December 31 accusing them of insulting the house.