ಮೇಘಾಲಯ: ಟ್ರಕ್ ಉರುಳಿ 16 ಮಂದಿ ಸಾವು, 50 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಮೇಘಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುಂಗ್ಸ್ ಪಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 16 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 50 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

Meghalaya: 16 killed & over 50 injured as a truck taking 70 people to a nearby church, overturned in West Khasi Hills district, this morning pic.twitter.com/DSRGQVc9Vv

English summary

Sixteen people were killed and over 50 injured when a truck carrying churchgoers overturned in the West Khasi Hills district of Meghalaya on February 26 morning.