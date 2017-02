ಹದಿನೈದರ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ, ಮಾರಿದ ದುರುಳರು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ; ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A 15-year-old girl who arrived in New Delhi from Chhattisgarh after boarding a wrong train was kidnapped, raped and sold to a person with the help of a woman before being rescued by the Delhi Commission for Women.