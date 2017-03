ಬಾಲಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಸಚಿವರ ಆಪ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಂತರೆ ಪೊಲೀಸರು?

ಆಂಧ್ರದ ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪೋಷಕರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, March 27, 2017, 22:00 [IST]

In yet another case of child sexual abuse that has come to light, a 12-year-old girl was allegedly sexually assaulted by a 65-year-old businessman in Nellore.