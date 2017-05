ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಎನ್ನಾರೈ ನಿಯೋಗ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಎನ್ನಾರೈಗಳಿರುವ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

English summary

A delegation of 100 NRIs have been involved by the Vishwa Hindu Parishad to discuss the construction of the Ram Temple at Ayodhya. This move is aimed at building pressure on the Centre for the construction of the temple.