ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಓರ್ವ ಉಗ್ರ, 3 ನಾಗರೀಕರ ಸಾವು

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುದ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

One terrorists and two civilians were killed in an encounter that took place at Budgam in Jammu and Kashmir. As the encounter began, scores of locals came out on the streets and began pelting stones at the security forces. In the clashes two civilians were killed.