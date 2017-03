ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ ಐ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಪುಣೆ ಮೂಲದ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ರೊಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 18:26 [IST]

English summary

A 23-year-old woman sub-inspector of police Swati from Pune was found dead in a room at National Industrial Security Academy in Hyderabad. Swati was reportedly depressed. But, exact reasons of the death are yet to be ascertained, said JawaharNagar police.