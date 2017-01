ಹೈದರಾಬಾದ್ : ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರನ ಬಂಧನ

ಮಕ್ಕಳ ನೀಲಿಚಿತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಹಾಗೂ ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A US citizen working with a multi-national law firm in Hyderabad has been arrested by the Cyber Crime Wing of Telangana Police, for allegedly downloading and circulating child pornography in the form of videos and images.