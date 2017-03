ಅಪನಗದೀಕರಣ ನಂತರವೂ ತಿರುಮಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹುಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಣಿಕೆ

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರವೂ ತಿರುಮಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹುಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಗದು ಹಣ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

English summary

Tirumala TTD received record collection of Rs 5 crore at Tirumala on Monday after demonetisation.According to TTD officials, despite the pilgrim rush decreasing due to demonetisation, the hundi collections are increasing day by day