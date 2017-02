ನೋಟು ನಿಷೇಧ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಗುಲದ ಆದಾಯ ನಿತ್ಯ 2 ಕೋಟಿ ಖೋತಾ

ನೋಟು ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಿತ್ಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 16:42 [IST]

English summary

The Tirumala Tirupati Devasthanam is mulling raising the rates for various services after a dip was noted in the daily revenue of the temple post-demonetisation.