ಶೇ4ರಿಂದ 12ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ!

ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 4 ರಿಂದ 12ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

English summary

The Telangana Assembly special session has on Sunday passed the Telangana Reservation Bill, which seeks to hike the quota for BC-E category from 4 per cent to 12 per cent and ST reservation from 6 per cent to 10 per cent.