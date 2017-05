ಸಮೋಸ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವನ ಮಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್!

ಊರೆಲ್ಲಾ ಅಲೆದು ಸಮೋಸ ಮಾರಿಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡನತ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮೋಹನ್ ನ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

English summary

Poor financial background has not come in the way of studies of V. Mohan Abhyas from Kukatpally Housing Board as he bagged the fifth rank in TS Eamcet, that goes with his first rank in AP Eamcet, the results of which were announced in May first week. He also bagged the All India Sixth rank and South India first rank in JEE Mains.