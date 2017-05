'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಐಡಿ ಮೇ 8 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Jana Sena Party president, Pawan Kalyan tried to access his Twitter account for the past three days. But, he was unable to login to the account. An official statement released by the Jana Sena Party officials.