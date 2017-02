ಮೋದಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ, 2019ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪವನ್ ಎಂಟ್ರಿ!

ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ತೆಲುಗಿನ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ವಡ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪವನ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 15:44 [IST]

English summary

Jana Sena Party chief K Pawavn Kalyan has said the party's policies on various issues like agriculture, land acquisition and capital city will be announced on March 14, the third formation day of the party.