ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನವೇ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಆ ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನವೇ ಕಾರು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 16:04 [IST]

English summary

In a case of hit-and-run, a sub-inspector (SI) of police was today killed when a speeding car knocked him down while he was on a morning walk in Langer House area of the Hyderabad, police said.