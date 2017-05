ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನೂ ಬಿಡದ ವಾನ್ನಾಕ್ರೈ ವೈರಸ್

ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

English summary

At least 10 systems at Tirumala Tirupati Devastanam were affected by WannaCry ransomware on Wednesday. Computers used for administrative functions were affected by the ransomware while officials maintained that systems used for ticket distribution were safe.