ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಬಳಿ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 8:50 [IST]

English summary

In a tragic accident an Andhra Pradesh Urban development Minister Narayan's son Nishit Narayan dies. The incident took place near Jubilee hills, Hyderabad. It seems to be a drink and drive case.