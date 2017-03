ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೊಂದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ

ತನ್ನ ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Hyderabad Police on March 21 arrested an IAS officer of Telangana and his son in connection with the murder of their driver here last week.