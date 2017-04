ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ 30ಬಲಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಜೀವ ಹಾನಿ

ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಿಲಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 44.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ 12 ಜನ ಻ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The temperatures crossed 40 degrees celcius in most of the districts in Telangana and Andhra Pradesh. Unofficial deaths recorded 30 in Telangana. According to the official report on April 17 the death toll in AP and Telangana put 12.